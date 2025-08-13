Москвичка обвинила крымский отель в краже 500 тысяч рублей

Москвичка заявила, что во время отдыха в одном из отелей в Крыму у нее похитили около 500 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В гостиницу в Ялте женщина заселилась в начале августа. Вместе с родственниками и друзьями она приехала на свадьбу сестры. Вся компания заняла восемь номеров.

Через трое суток Светлана обнаружила, что исчезли полмиллиона рублей, которые она прятала в ящике с бельем из-за отсутствия сейфа. У приятельницы москвички пропали 10 тысяч из чемодана.

Потерпевшая отметила, что в тот день в ее номере проводился клининг, а также приходил мастер по установке фена. Женщина пожаловалась сотруднице отеля на пропажу, однако в ответ ей заявили, что она сама потеряла или потратила деньги.

По словам москвички, в гостиницу после ее обращения наведались сотрудники полиции, опросившие свидетелей. После этого отель отказался проводить уборку в номере женщины или предоставлять ей другую комнату.

Ранее стало известно, что Ксению Бородину обокрали во время отдыха в Италии. У телеведущей украли телефон с важной информацией.