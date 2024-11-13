Девушка играла на гуслях на улице Академика Павлова в Москве, и мизинец застрял. Об этом сообщил источник 360.ru.
Пострадавшая не смогла самостоятельно вызволить палец из музыкальной ловушки, понадобилась помощь спасателей. Мизинец девушки освободили с помощью слесарного инструмента.
Подробностей о состоянии пострадавшей пока нет.
Прошлым летом подмосковные спасатели освободили застрявший в игрушке палец четырехлетнего мальчика. Ребенок засунул палец в отсек для пулек пистолета и нажал на курок.
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Москвичка играла на гуслях и застряла в них. Пришлось вызывать спасателей
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