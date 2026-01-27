Москвичи идут на работу пешком вдоль Калужского шоссе из-за гигантских пробок

На Калужском шоссе образовалась огромная пробка, жители Новой Москвы высаживаются из наземного общественного транспорта и идут на работу пешком. Видео с места событий появилось в распоряжении 360.ru.

«Дублер стоял из-за фур, которые не могли подняться после „Меги“ (торгово-развлекательного центра. — Прим. ред.) на съезд на МКАД», — рассказала одна из женщин.

На кадрах видно, что автобусы и электробусы стоят на шоссе один за другим. При этом местный телеграм-канал пишет, что пассажиропоток на идущей параллельно шоссе Троицкой линии метро обычный, скопления людей не наблюдается.

По данным ТАСС, цены на такси в Москве и области из-за непогоды выросли в три раза и выше. Пробки на некоторых участках дороги достигли девяти баллов.