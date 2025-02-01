Москвича заподозрили в подготовке теракта в больнице

Сотрудники полиции задержали 59-летнего жителя Москвы по подозрению в подготовке теракта в столичной больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В ходе обыска в квартире на улице Бехтерева оперативники обнаружили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также взрывчатку и ее компоненты.

Следствие считает, что мужчина в период с 24 февраля по 31 декабря 2024 года приобрел символику неонацистов, беспилотник и посещал ресурсы запрещенных в России организаций.

Кроме того, подозреваемый снимал на видео больницу имени Буянова и другие важные инфраструктурные и социальные объекты в Царицыне. По мнению силовиков, это было частью подготовки к террористическому акту.

При этом в июне 2024 года мужчину также арестовывали на 10 суток за футболку с надписью в поддержку Украины.

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