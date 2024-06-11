Москвича арестовали на 10 суток за футболку с экстремистской украинской символикой

Московский суд арестовал мужчину за футболку с украинской символикой

Фото: РИА «Новости»

Нагатинский суд Москвы арестовал жителя Москвы, который вышел на улицу в футболке с символикой украинской организации, признанной в России экстремистской. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Мужчине назначили административное наказание в виде 10 суток ареста, его признали виновным в пропаганде или демонстрации нацистской атрибутики. В пресс-службе объяснили, что россиянин носил спортивную одежду с символом, являющимся экстремистским на основании решения Верховного суда.

Ранее в Женеве запретили демонстрацию свастики и других «символов ненависти». Швейцарский город провел референдум, 84,69% жителей проголосовали за новую статью конституции. Женева стала первым кантоном в Швейцарии, который начал бороться с дискриминацией и ненавистью на законодательном уровне.

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