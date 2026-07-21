Москвич убил знакомого кухонным топориком

В квартире на востоке Москвы 48-летний мужчина убил своего знакомого предметом кухонной утвари. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Вечером 20 июля в квартире на 13-й Парковой улице двое мужчин поссорились, один из них ударил другого тяжелым предметом по голове, потерпевший скончался на месте. На приложенной фотографии показали разделочный кухонный топорик.

Нападавшего задержали, на него возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее в Москве мужчина убил собственного отца. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело во Владимирскую область и сжег в лесополосе.