Москвич сдал полиции таксиста-развратника

Женщина заметила странное поведение водителя такси, который трогал себя в области паха. Она сняла это на видео и отправила мужу, попросив встретить в конечной точке маршрута.

Супруг решил наказать развратника. Он вызвал полицию, а пока правоохранители ехали, удерживал таксиста своими силами.

Ранее в Мытищах 14-летний подросток угнал авто у отца-таксиста и колесил на нем по двору, пока не устроил аварию. Он врезался в бордюр, сдал назад и толкнул припаркованную машину. Отвечать за случившееся парень не захотел и ушел с места ДТП. Местные жители рассказали, что это не первая выходка — в июне он выстрелил из ракетницы.