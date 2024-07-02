Москвич попал в реанимацию после теплового удара

В Москве мужчина попал в реанимацию в результате теплового удара. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, во вторник, 2 июля, жителя столицы забрали с площади Киевского вокзала.

«Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц. Сейчас он находится на ИВЛ», — рассказал собеседник журналистов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил 360.ru, что погода в Москве на этой неделе будет бить все рекорды. Днем воздух в столице будет нагреваться от +31 до +34 градусов, а по области даже до +36. Такая погода свойственна Астрахани в самые жаркие периоды, но никак не Москве. По ночам тоже будет жарко: +20…+21 градус в спальных районах и до +25 градусов в центре столицы.

К выходным синоптик пообещал понижение температуры на пять-семь градусов. Она все равно будет выше климатической нормы, но уже не так критично.