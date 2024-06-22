Москвич нашел ужа в своей иномарке после автосервиса

Источник 360.ru: ужа нашли в салоне Nissan после автосервиса

Фото: РИА «Новости»

Змею обнаружили в оливковом Nissan после посещения автосервиса. О ЧП сообщил источник 360.ru

По его информации, заявка спасателям поступила днем 22 июня. Прибывшие на Коломенскую улицу специалисты извлекли незваного гостя из салона авто.

Оказалось, что это уж, добавил собеседник 360.ru. В результате никто не пострадал. Как змея попала в автомобиль — пока неизвестно.

В конце мая в одной из квартир дома на Енисейской улице в Москве поймали удава. Оказалось, что он принадлежит соседям, а в чужое жилище заполз через канализацию.

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