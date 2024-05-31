Московского школьника наградили за помощь в поимке преступника

Глава МВД Колокольцев наградил школьника за помощь при задержании преступника

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения юных россиян, которые помогли полиции пресечь правонарушения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Колокольцев выразил благодарность молодым людям за активную жизненную позицию и проявленную смелость.

«Мы можем по праву гордиться, что в нашей стране растут такие неравнодушные и смелые ребята», — указал он.

Министр также наградил московского школьника Олега Зубаренко, который помог МВД поймать дебошира, пытавшегося скрыться от полиции. Подросток догнал мужчину, задержал его и передал правоохранителям.

Глава МВД назвал службу в полиции интересной и нужной профессией, которая требует от сотрудников многих качеств, в том числе аналитических способностей, собранности, выдержки и умения сопереживать.

Ранее Колокольцев указал на рост активности мошенников. По его словам, рост преступлений произошел из-за телефонных аферистов, звонящих россиянам с территории Украины.