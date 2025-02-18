Московское кафе не нашло отправителя промокода «Понос» отравившейся клиентке

В московском кафе, от имени которого отравившейся клиентке отправили промокод «Понос», нет менеджеров, ведущих аккаунт в соцсети Instagram*. Об этом 360.ru заявил руководитель заведения Алексей.

«У нас сотрудников-менеджеров, которые писали бы в Instagram*<…>, нет в данном заведении», — подчеркнул он.

Алексей объяснил, что пока неизвестно, кто именно вел переписку с девушкой.

«Никто не знает, и поэтому не могу пока ничего комментировать», — отметил представитель заведения.

По его словам, клиентка не обращалась в кафе, и руководство заведения сейчас не на связи с ней.

Ранее в Сети завирусился ролик, на котором жительница Москвы пожаловалась на отравление в одном из кафе и хамское отношение со стороны заведения.

По словам девушки, в ответ на ее претензии кафе прислало ей промокод «Понос» на 2% скидки. Когда девушка опубликовала скандальную переписку, неизвестный, который отвечал ей с аккаунта заведения, назвал ее «ущемленной».