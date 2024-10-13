Московская УК попыталась починить прорыв канализации скотчем

Сотрудники управляющей компании в Москве попытались справиться с прорывом трубы канализации в одном из домов при помощи скотча. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

ЧП произошло 9 октября в доме ЖК «1-й Ленинградский». Горячей воды в многоэтажке не было около суток, запах канализации теперь преследует жильцов.

Очевидцы рассказали, что вода начала топить подвалы еще днем, однако на обращения управляющая компания не реагировала. Спустя несколько часов УК перекрыла холодную и горячую воду, а на следующий день прислала сотрудников для починки протекших труб.

Однако принятые коммунальщиками меры не сработали: заматывание труб скотчем не помогло, отходы жизнедеятельности продолжали затапливать подвалы.

Откачку канализации в доме начали лишь 11 октября. В управляющей компании заявили, что причиной аварии стала остановка очистного сооружения и неправильное использование канализации жильцами.

Ранее почти 20 квартир многоэтажного дома в Алтуфьеве затопило из-за прорыва трубы.