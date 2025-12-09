Московская полиция займется поисками саратовской блогерши, снявшей видео с ребенком в пакете

В Саратовской области сотрудники силовых структур не обнаружили местную блогершу Анну Сапарину, ставшую известной благодаря видеоролику с участием ее маленького сына. Об этом сообщил « СарИнформ ».

По предварительным данным, горе-мать проживает в Москве. Материалы проверки передали столичным правоохранителям. Им предстоит отыскать подозреваемую.

Напомним, Сапарина сняла ролик, который привлек общественное внимание. На кадрах ребенок помещен внутрь вакуумного пакета, из которого выкачивают воздух с помощью пылесоса. Мальчик какое-то время провел внутри, а потом стал звать мать и выбрался наружу.