Мошенницу из Пушкина будут судить за кражу денег у пенсионерки | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 15:40 Мошенницу из Пушкина будут судить за кражу денег у пенсионерки

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Суд рассмотрит дело псевдоцелительницы из города Пушкина, которая обманула пенсионерку и украла у нее деньги. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По версии следствия, обвиняемая рассказала пожилой женщине, что на ней лежит проклятие. Под предлогом снятия порчи она убедила пенсионерку достать 20 тысяч рублей, чтобы завернуть в их ночную рубашку. Эти деньги мошенница незаметно забрала себе.

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Отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничество.