Мошенники «развели» уфимца более чем на 1,5 миллиона рублей

Житель Уфы стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Впервые злоумышленники связались с 61-летним мужчиной еще 11 августа. Голос в телефоне представился сотрудником городского совета и предложил поменять счетчики в доме. Мужчина отказался, но услышал, как на заднем фоне кто-то обсуждает взлом его аккаунта на «Госуслугах».

После этого уфимец решил обратиться в ФСБ и нашел в Сети номер телефона Росфинмониторинга, который в итоге оказался поддельным. Он позвонил якобы в ведомство и сообщил о проблеме, «сотрудник» приказал сидеть дома и всегда быть на связи, на что мужчина согласился.

После этого мошенники по привычной схеме убедили пожилого человека перевести средства на «безопасный счет», а также продать автомобиль, чтобы выманить преступников «на живца». После продажи уфимцу сообщили, что его машина находится на стоянке ФСБ, куда он пришел, но автомобиля не обнаружил. Тогда мужчина обратился в отдел полиции с заявлением, общий ущерб составил 1,6 миллиона рублей.

Ранее московский пенсионер отдал мошенникам почти 90 миллионов рублей.