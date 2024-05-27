Мошенники обманули жительниц Свердловской области, взломав аккаунты их родственников в соцсетях

В Свердловской области правоохранители завели два уголовных дела по факту мошенничества. Аферисты взломали аккаунты в соцсетях и выманивали деньги у двух женщин под видом родственников. Об этом написал сайт Ura.ru.
Как уточнили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский», на уловки аферистов попались 45-летняя и 59-летняя местные жительницы. Женщинам написали якобы их родственники и попросили одолжить деньги. Когда свердловчанки поняли, что их обманули, то обратились в полицию.
Сейчас полицейские разыскивают преступников.
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