Мошенники лишили нижегородцев более 65 млн рублей за прошедшую неделю

В Нижегородской области мошенникам удалось забрать у местных жителей более 65 миллионов рублей за минувшую неделю. Злоумышленники применяли самые разные схемы обмана, написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Из-за схемы «Звонок от службы безопасности банка» пострадали 47 человек, из-за «Предложения дополнительного заработка» — 22 местных жителя, а на схему «Срок действия вашей сим-карты заканчивается» повелись 17 нижегородцев.
Всего за неделю мошенникам удалось обмануть 120 человек.