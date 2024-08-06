Мошенники лишили нижегородцев более 65 млн рублей за прошедшую неделю

В Нижегородской области мошенникам удалось забрать у местных жителей более 65 миллионов рублей за минувшую неделю. Злоумышленники применяли самые разные схемы обмана, написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Из-за схемы «Звонок от службы безопасности банка» пострадали 47 человек, из-за  «Предложения дополнительного заработка» — 22 местных жителя, а на схему «Срок действия вашей сим-карты заканчивается» повелись 17 нижегородцев.

Всего за неделю мошенникам удалось обмануть 120 человек.

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