Мошенника из Владивостока, обвиняемого в 54 преступлениях, задержали на Ямале

В ЯНАО правоохранители задержали жителя Владивостока, который обвиняется не менее чем в 54 преступлениях. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.
Следствие установило, что молодой человек получил доступ к аккаунтам на «Госуслугах» и брал кредиты на жителей России. В период с ноября по декабрь 2023 года он мог зайти на аккаунты 22 пользователей. После получения их персональных данных злоумышленник оформил займы в микрофинансовых организациях на общую сумму 400 тысяч рублей.
Жителя Владивостока обвинили в 32 эпизодах мошенничества и 22 фактах незаконного проникновения в компьютерные системы. Дело с обвинительным заключением направили в суд.
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