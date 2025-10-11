Мощный пожар охватил склад в Электростали
В Электростали огонь охватил 1500 квадратных метров складского помещения
В Электростали утром 11 октября произошел пожар в складском помещении. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.
В пресс-службе МЧС уточнили, что огонь охватил помещение на Рабочей улице. Пожарно-спасательным подразделениям пришлось в том числе защищать соседние строения от огня.
«Частично обрушилась кровля. В тушении применяется высотная техника», — подчеркнули в ведомстве.
К тушению привлекли 55 специалистов и 17 единиц техники. Возгорание удалось локализовать на 1500 квадратных метрах. Информации о пострадавших нет.
В ночь на 11 октября в Сосновоборске при пожаре в пятиэтажном жилом доме погиб человек, еще двое пострадали. Пламя распространилось на 2000 «квадратов», эвакуировать пришлось 28 жильцов.