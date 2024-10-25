Мощный пожар охватил 200 «квадратов» деревянного дома в Удмуртии
Крупный пожар вспыхнул в деревне Хохряки Завьяловского района. Об этом сообщил сайт Izhlife, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Удмуртии.
Согласно данным ведомства, на улице Гагарина загорелся одноэтажный деревянный дом. Кроме того, пламя задело надворные постройки. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.
Обошлось без пострадавших. Спасателям удалось ликвидировать пожар за час.
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