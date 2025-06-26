Мощный пожар на овощебазе в Якутске попал на видео

Мощный пожар разгорелся на овощной базе в Якутске. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

На записи видно, что все небо заволокло густым черным дымом. По предварительным данным, огонь охватил всю кровлю здания.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Саха (Якутия), пожар тушат по повышенному рангу пожара № 2. На месте работают 45 человек и 10 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее крупный пожар на складе овощной базы произошел в хуторе Ленина Краснодарского края. Возгорание началось на крыше отдельно стоящего здания. Огонь охватил тысячу «квадратов».