Мощный коммунальный фонтан перевернул машину в Самаре

В Самаре из-под земли забил фонтан. Из-за коммунальной аварии пострадала иномарка. Об этом сообщил телеканал «Россия Самара» .

ЧП произошло в районе перекрестка улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Очевидцы предположили, что там располагается колодец. Фонтан начал бить из-под земли почти до высоты девятиэтажного дома.

Из-за коммунальной аварии повреждения получила иномарка Kia. Машину опрокинуло на бок струей воды. Власти Самары сообщили, что в результате гидравлических испытаний специалисты обнаружили дефект на теплосети. Ремонтная бригада выехала на место, участок теплосети отключили.

Весной в Нижнем Новгороде из-за аварии на линии электропередач раздался взрыв. Никто из жителей не пострадал, а система перешла на резервную схему работы.