Момент задержания подозреваемого в убийстве на западе Москвы попал на видео
Очевидец снял момент задержания подозреваемого в убийстве на западе Москвы
Прохожий запечатлел на видео момент задержания подозреваемого в убийстве мужчины на западе Москвы. Снятыми кадрами он поделился с 360.ru.
По словам очевидца, он гулял на улице с собакой, когда началась перестрелка. Мужчина добавил, что помогал полицейским задержать стрелявшего, а после эвакуировал детей с площадки неподалеку.
«Когда он перезаряжался, я с другой стороны говорил сотрудникам [полиции], чтобы они вперед шли», — рассказал он.
На кадрах видно, что мужчина упал на землю. К нему подбежали сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемого проверили на наличие гранат и других опасных предметов.
Собеседник уточнил, что худощавого телосложения мужчина был одет в черное. Он до последнего старался убежать от преследователей, удерживая в руках автомат.
Мужчину задержали в районе Аминьевского шоссе. Он стрелял в свою жертву из АКС-74У. По предварительным данным, убийство было заказным.