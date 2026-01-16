Момент стрельбы полицейских по Porsche в Балашихе сняли на видео
Сотрудники полиции открыли стрельбу на улице Терешковой в Балашихе, чтобы задержать нарушителя. Кадры с места оказались в распоряжении 360.ru.
Очевидцы засняли, как дорожные инспекторы заблокировали автомобиль Porsche с нарушителем и начали стрелять по колесам. Лихач попытался вырваться, но не удержался на дороге и увяз в сугробе.
После этого полицейские обошли машину с двух сторон и разбили окна. Только тогда удалось разблокировать двери и задержать нарушителя.
По данным корреспондента 360.ru, один из патрульных автомобилей получил повреждения — вероятнее всего, нарушитель его протаранил.
В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что внимание сотрудников ДПС привлекли нечитаемые номера на иномарке. При задержании никто не пострадал.