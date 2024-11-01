Молодые жители Уфы напали с ножом на незнакомца и забрали у него личные вещи

В Уфе правоохранители завели уголовные дела на 18-летнего и 22-летнего местных жителей, которые накануне напали с ножом на незнакомца. Об этом рассказал сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по Башкирии.
Молодые люди спровоцировали конфликт с прохожим, а затем перешли к более агрессивным действиям. Один из злоумышленников достал нож и нанес телесные раны мужчине. Затем молодые люди отобрали у жертвы куртку, наушники и сумку с личными документами.
Подозреваемые уже признались в содеянном. Их поместили под стражу.
Студенты из Дмитрова приняли участие в областном молодежном форуме
Команды учеников из Подольска сыграют в Единой школьной лиге Подмосковья
Подготовку коммунальной техники к зиме проверили в Подольске
Фейк: из ВТБ утекли данные более шести миллионов клиентов
Контроль за соблюдением расписания общественного транспорта усилили в Лобне
Датчиками контроля оснастят 2,1 тысячи котельных Подмосковья к концу года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте