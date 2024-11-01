Молодые жители Уфы напали с ножом на незнакомца и забрали у него личные вещи

В Уфе правоохранители завели уголовные дела на 18-летнего и 22-летнего местных жителей, которые накануне напали с ножом на незнакомца. Об этом рассказал сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по Башкирии.

Молодые люди спровоцировали конфликт с прохожим, а затем перешли к более агрессивным действиям. Один из злоумышленников достал нож и нанес телесные раны мужчине. Затем молодые люди отобрали у жертвы куртку, наушники и сумку с личными документами.

Подозреваемые уже признались в содеянном. Их поместили под стражу.