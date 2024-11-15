Молодую женщину, попытавшуюся поджечь здания администрации в Нижнем Новгороде, задержали

В Липецке правоохранители задержали 22-летнюю женщину, которая попыталась поджечь здания администрации Нижнего Новгорода. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на сотрудников уголовного розыска УМВД.

В ведомстве уточнили, что молодая женщина стала жертвой многоходовой мошеннической схемы. Подозреваемая выполняла указания неизвестных в течение недели. Все задания ей нужно было снимать на видео, а полученные материалы отправлять кураторам.

Теперь девушке грозит до 15 лет лишения свободы. Заведено уголовное дело.