Молодой житель Пензы стал фигурантом уголовного дела после покушения на убийство

В Пензе будут судить 22-летнего местного жителя, который избил 38-летнего мужчину во время отдыха в местном баре. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Преступление произошло еще летом прошлого года. Молодой человек, находясь на танцполе в баре, начал избивать ранее незнакомого мужчину горлышком от разбитой стеклянной бутылки. В итоге пострадавшего доставили больницу в состоянии средней степени тяжести.

Благодаря своевременно оказанной помощи потерпевший остался жив. Уголовное дело будет рассмотрено в суде в ближайшее время.

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