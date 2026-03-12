Молодой водитель ВАЗа сбил двух пешеходов на «зебре» в Самаре

Два человека пострадали под колесами автомобиля в Советском районе Самары. Авария произошла в среду, 11 марта, на улице Промышленности. Об этом сайту «ВолгаНьюс» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По информации ведомства, 21-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 сбил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу. Среди пострадавших — местные жители в возрасте 19 и 21 года. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
