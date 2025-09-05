Молодой водитель ВАЗ погиб в ДТП в Сургуте
На Тюменском тракте в Сургуте произошла трагическая авария, причиной которой могло послужить нарушение дистанции одним из участников дорожного движения. Об этом сообщил muksun.fm.
Днем 4 сентября автомобиль марки ВАЗ, управляемый молодым водителем возрастом 26 лет, столкнулся с грузовым автомобилем марки ГАЗ, двигавшимся впереди.
Предварительные выводы ГИБДД указывают на недостаточную осторожность водителя легкового авто, что привело к трагедии. Подробности расследования пока уточняются специалистами.
