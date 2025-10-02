Молодой водитель ВАЗ погиб в ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 1 октября около полудня на Восточном шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей выжил, второй погиб. Об этом Ura.ru сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«Предварительно, водитель 1994 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2110 со стороны улицы Фестивальной с небезопасной скоростью, при попытке экстренного торможения перед светофором не справился с управлением», — рассказали в ведомстве.

Водитель ВАЗа погиб на месте. Второй участник ДТП после осмотра врачами отправился домой. В ГИБДД отметили, что погибший имел небольшой стаж вождения — всего четыре года, и ранее 17 раз привлекался к административной ответственности. Водитель автомобиля Hover — местный житель с 35-летним стажем вождения, к ответственности не привлекался, результаты освидетельствования показали, что он был трезв.