Молодой водитель стал жертвой ДТП с деревом в Северском районе Кубани

Один человек погиб при столкновении автомобиля с деревом в Северском районе Краснодарского края. Авария случилась в ночь на среду, 26 ноября, в поселке Афипском. Об этом сообщил телеканал «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По предварительной информации, 18-летний житель Абинского района не справился с управлением автомобилем Ford Focus. Машина вылетела на обочину и на полной скорости врезалась в дерево.

Отмечается, что в момент аварии стояла туманная погода. Автомобиль сильно пострадал — от него осталась груда металлических обломков.

В аварии погиб водитель, а двое пассажиров — 16 и 18 лет — получили травмы. Их доставили в больницу.