Молодой водитель стал виновником смертельного ДТП в Выборгском районе Петербурга

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла в воскресенье, 13 июля, на улице Корякова. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По предварительной информации, в 18:10 на нерегулируемом перекрестке 21-летний водитель Kia Rio столкнулся с иномаркой Renault, которой управлял 54-летний мужчина. От сильного удара вторая машина врезалась в опору освещения.

В результате ДТП «француза» получил смертельные травмы, двух его пассажиров — 48-летнюю женщину и 18-летнего юношу — госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.