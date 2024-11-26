Молодой водитель стал виновником массового ДТП с пострадавшим в Ростовской области

Три автомобиля стали участниками аварии на трассе Новочеркасск — Багаевская в Октябрьском районе Ростовской области. В результате столкновения 36-летний мужчина попал в больницу с различными травмами. Об этом сообщает сайт Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По сведениям полиции, 21-летний водитель машины BA3-21150 выехал на полосу встречного движения для обгона, но не смог оценить безопасное расстояние и врезался в автомобиль Vortex Estina.
От удара последнее транспортное средство вылетело с дороги и протаранило дерево. Отечественная легковушка наехала на кроссовер Audi Q7. Вторая иномарка также скатилась в кювет, снесла дорожный знак и врезалась в дерево.
Пострадал водитель китайского седана. Сейчас стражи порядка проводят процессуальную проверку.
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