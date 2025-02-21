Молодой водитель стал виновником лобового ДТП с семью пострадавшими в Нижегородской области

Семь человек получили различные травмы в результате лобового столкновения иномарок. Авария произошла на 17-м километре трассы Нижний Новгород — Кстово. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, 19-летний водитель Renault Duster ехал на высокой скорости со стороны Казани в сложных погодных условиях. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем SEAT.

Второй иномаркой управляла 35-летняя женщина, она получила незначительные ушибы. После осмотра медиков автомобилистку отпустили домой. Ее восьмилетнего ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Различные травмы получили пять человек, находившиеся в салоне Renault. Трое отделались ушибами, один пассажир с переломом таза доставлен в Кстовскую ЦРБ, а другого пассажира с подозрением на перелом таза и ключицы отправили в больницу имени Семашко.