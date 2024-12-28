Молодой водитель пострадал в ДТП в Курганской области

Молодой водитель попал в аварию из-за высокой скорости движения в Катайском округе Курганской области. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

По данным полиции, авария случилась на 81-м километре автодороги Шадринск — Миасское. Молодой человек 2003 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением.

В результате легковушка съехала с проезжей части и перевернулось. Автомобилист получил различные травмы.

Сейчас стажи порядка устанавливают точные причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.