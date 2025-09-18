Молодой водитель попал в ДТП, пытаясь уйти от полицейской погони в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 18-летний водитель иномарки стал участником дорожного происшествия после того, как проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе региональной полиции.

По данным ведомства, автоинспекторы заметили иномарку с опасным стилем вождения. На законные требования об остановке молодой человек не отреагировал и попытался скрыться, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. В результате погони водитель не справился с управлением, наехал на клумбы и врезался в дорожное ограждение на пересечении улиц Алексеевской и Пискунова.

Полицейские задержали нарушителя. Против него составили административные протоколы за отказ остановиться по требованию инспектора, вождение в состоянии опьянения и порчу дорожной инфраструктуры. Все материалы переданы в суд.