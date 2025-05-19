Молодой водитель погиб в автокатастрофе на трассе в Новосибирской области

В ночь на 19 мая в Коченевском районе Новосибирской области произошла серьезная авария. Мужчина, родившийся в 1999 году, управлял автомобилем Audi A6 и двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» в направлении Новосибирска, написал сайт Atas.info .

На 1417-м километре трассы он не справился с управлением и столкнулся с опорой моста. Сила удара была настолько велика, что машина превратилась в искореженный металл, сообщил vse42.ru.

После аварии на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.