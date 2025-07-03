Молодой водитель погиб при столкновении со столбом на трассе М-5 «Урал»

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Городищенском районе Пензенской области. Жертвой аварии стал 24-летний водитель легковушки. Об этом сообщил сайт «ПензаПресс» со ссылкой на представителей регионального управления Госавтоинспекции.
По данным полиции, авария произошла 1 июля в 02:00 на 711-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». Молодой человек за рулем автомобиля Lada Granta не справился с управлением и врезался в опору линий электропередач.
В результате происшествия водитель получил тяжелые травмы и погиб на месте. Двое пассажиров — 24-летний мужчина и несовершеннолетний юноша — получили травмы и попали в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
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