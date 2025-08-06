Молодой водитель Lexus насмерть сбил пенсионерку в селе под Пензой

В Городищенском районе Пензенской области произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Трагедия случилась 4 августа в селе Средняя Елюзань на улице Вахитова. В вечернее время 23-летний водитель автомобиля Lexus сбил 66-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм. Правоохранители инициировали проверку.

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