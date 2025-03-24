Молодой водитель легковушки стал виновником лобового ДТП в Лесосибирске

Два автомобиля столкнулись в Лесосибирске Красноярского края. Авария произошла на 302-м километре трассы Красноярск — Енисейск. Об этом сообщил начальник отдела регионального управления Госавтоинспекции Зуфар Гилязутдинов, его слова привел сайт Piter.TV .

По предварительным данным, происшествие случилось по вине 21-летнего водителя Lada Priora, который пошел на обгон и столкнулся с машиной Toyota.

В салоне иномарки находились несовершеннолетние пассажиры в возрасте трех, семи и 11 лет. Они были пристегнуты ремнями безопасности, в результате чего не получили серьезных травм.

Против водителя отечественной легковушки составили административный протокол. Молодому человеку грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.