Молодой водитель легковушки стал виновником лобового ДТП в Лесосибирске

Два автомобиля столкнулись в Лесосибирске Красноярского края. Авария произошла на 302-м километре трассы Красноярск — Енисейск. Об этом сообщил начальник отдела регионального управления Госавтоинспекции Зуфар Гилязутдинов, его слова привел сайт Piter.TV.
По предварительным данным, происшествие случилось по вине 21-летнего водителя Lada Priora, который пошел на обгон и столкнулся с машиной Toyota.
В салоне иномарки находились несовершеннолетние пассажиры в возрасте трех, семи и 11 лет. Они были пристегнуты ремнями безопасности, в результате чего не получили серьезных травм.
Против водителя отечественной легковушки составили административный протокол. Молодому человеку грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
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