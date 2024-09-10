Молодой водитель LADA устроил ДТП с пострадавшими в Челябинской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла накануне на 46-м километре автодороги «Западный обход города Челябинска» в Сосновском районе. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Молодой водитель за рулем LADA выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. В результате ДТП оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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