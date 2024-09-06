Молодой водитель LADA погиб в ДТП на трассе в Пермском крае

ДТП, в котором погиб 23-летний водитель LADA, произошло накануне на автодороге Пермь — Ильинский в Пермском крае. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

Установлено, что на 75-м километре автодороги водитель легковушки выехал на встречную полосу там, где обгон запрещен, и врезался в автомобиль Jaguar.

От сильного удара водитель отечественного авто погиб на месте, водителя и пассажира иномарки с травмами доставили в больницу.