Молодой водитель иномарки стал жертвой ДТП в Красноармейском районе Кубани

Водитель иномарки погиб в ДТП в Красноармейском районе Краснодарского края. Авария произошла ночью 9 июня на трассе Полтавская — Гривенская. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на отдел пропаганды регионального БДД УГИБДД России.

По предварительным данным, 21-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai потерял контроль над машиной и съехал с дорожного полотна вправо. Автомобиль врезался в столб линии электропередач и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил смертельные травмы и скончался на месте. Пострадали двое пассажиров — 18-летний юноша и девушка 20 лет. Правоохранители организовали проверку для выяснения всех причин и обстоятельств случившегося.