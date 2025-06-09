Молодой водитель иномарки стал жертвой ДТП в Красноармейском районе Кубани

Водитель иномарки погиб в ДТП в Красноармейском районе Краснодарского края. Авария произошла ночью 9 июня на трассе Полтавская — Гривенская. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на отдел пропаганды регионального БДД УГИБДД России.
По предварительным данным, 21-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai потерял контроль над машиной и съехал с дорожного полотна вправо. Автомобиль врезался в столб линии электропередач и опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил смертельные травмы и скончался на месте. Пострадали двое пассажиров — 18-летний юноша и девушка 20 лет. Правоохранители организовали проверку для выяснения всех причин и обстоятельств случившегося.
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