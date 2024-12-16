Молодой водитель иномарки стал виновником лобового ДТП с автобусом в Башкирии

Два человека пострадали в результате лобового столкновения легковушки с автобусом в Башкирии. Авария случилась на 117-м километре трассы из Уфы в Оренбург. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции республики.

Правоохранители сообщили, что 18-летний юноша за рулем Volkswagen Jetta выехал для обгона на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Transit, в котором находилось два пассажира.

В результате пострадал водитель легковой машины и его спутник. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. От сильного удара иномарку виновника ДТП буквально разорвало на две половины.