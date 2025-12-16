Молодой водитель иномарки погиб при лобовом столкновении с грузовиком под Курганом

Молодой водитель стал жертвой лобового ДТП в Катайском округе Курганской области. Авария произошла на 144-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, мужчина 2003 года рождения за рулем автомобиля Hyundai Accent, двигаясь в сторону Катайска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с прицепом Schmitz под управлением 55-летнего водителя. От тяжелых травм молодой человек скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Инспекторы ГИБДД призвали автомобилистов перед каждой поездкой проверять техническое состояние машины и напомнили о важности использования ремней безопасности.