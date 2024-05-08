Молодой водитель БелАЗа погиб на угольном предприятии в Кузбассе | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 15:14 Молодой водитель БелАЗа погиб на угольном предприятии в Кузбассе

Читать 360 в

Авария, в результате которой погиб водитель БелАЗа, произошла накануне на угольном предприятии в Киселевске. Об этом сообщил«Царьград», ссылаясь на правоохранительные органы Кузбасса.

По предварительным данным, карьерный самосвал не удержался на участке пути и рухнул на дно угольного разреза. Машина с водителем пролетела не менее трех уступов.

Реклама

От полученных травм молодой мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.