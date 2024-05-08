Молодой водитель БелАЗа погиб на угольном предприятии в Кузбассе | 360°

08 мая 2024, 15:14
Молодой водитель БелАЗа погиб на угольном предприятии в Кузбассе
Авария, в результате которой погиб водитель БелАЗа, произошла накануне на угольном предприятии в Киселевске. Об этом сообщил«Царьград», ссылаясь на правоохранительные органы Кузбасса.
По предварительным данным, карьерный самосвал не удержался на участке пути и рухнул на дно угольного разреза. Машина с водителем пролетела не менее трех уступов.
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От полученных травм молодой мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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