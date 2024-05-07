Молодой тренер покончил с собой в Челябинской области | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 05:54 Молодой тренер покончил с собой в Челябинской области Ura.ru: тренер спортивной школы покончил с собой на берегу реки в Магнитогорске Freepik

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Тренер одной из детских спортивных школ покончил с собой в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Тело мужчины нашли в машине, которая была припаркована на берегу реки Урал. К моменту обнаружения он был уже мертв. Предварительно, он покончил с собой», — рассказал источник.

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Погибшему было 20 лет. При нем нашли предсмертную записку, но пока ее содержимое неизвестно.

Издание связалось с пресс-службой регионального СК по этому происшествию. Журналистам ответили, что уже проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, смерть тренера не криминальная.

Ранее в Челябинске завершились поиски пропавшей в марте женщины. Ее нашли мертвой.