Молодой пассажир напал на водителя такси в Калининграде

В Калининграде молодой человек напал на таксиста и угнал его автомобиль. Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Калининградской области.

Ранним утром среды, 11 июня, 44-летний таксист подъехал к дому на улице Горького, чтобы забрать пассажира. Как только незнакомец сел в машину, он начал вести себя агрессивно: достал строительный нож и нанес водителю 12 ударов по голове, лицу и шее.

Злоумышленник требовал ключи от Renault. Получив их, он сел за руль и уехал, оставив пострадавшего на улице.

Пострадавшего таксиста госпитализировали. Правоохранители быстро нашли угнанный автомобиль и задержали подозреваемого, 20-летнего молодого человека.

Против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия). Подозреваемого арестовали до 11 августа, ему грозит до 10 лет колонии.