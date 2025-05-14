Молодой житель Прикамья, находясь в состоянии опьянения, убил 64-летнего мужчину

В селе Трун Чернушинского района Пермского края произошло убийство, жертвой которого стал 64-летний местный житель. Его сын обнаружил тело отца в гараже с признаками насилия и срочно сообщил о случившемся сотрудникам полиции, написал сайт properm.ru.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая собрала доказательства и смогла идентифицировать свидетелей трагедии. Благодаря полученной информации полицейские вышли на след предполагаемого убийцы, 26-летним мужчиной, родившимся в 1999 году.

Расследование выявило, что мотивом убийства стал произошедший конфликт между двумя людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Преступник нанес жертве серию ударов по голове, отчего пенсионер скончался от полученных телесных повреждений.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

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