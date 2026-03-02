Молодой нижегородец погиб от удара током на крыше электрички

Прокуратура Приволжского региона начала проверку по факту гибели 19-летнего молодого человека, погибшего от удара электрическим током на крыше электропоезда. Инцидент произошел вечером 1 марта на участке между станциями Костариха и Починки, написало НИА «Нижний Новгород» .

Парень поднялся на крышу пригородного поезда, следующего по маршруту Нижний Новгород — Правдинск, и получил смертельный удар током. Прокуратура установила, что поезд оснащен контактной сетью высокого напряжения, что делает доступ на крышу опасной зоной для посторонних лиц.

Организация работы железнодорожного транспорта и соблюдение мер безопасности являются объектами постоянного контроля со стороны надзорных органов. Проверка направлена на выявление причин и обстоятельств происшествия, а также принятие мер для предупреждения подобных случаев в будущем.